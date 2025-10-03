natoaktual.cz

    3. října 2025  15:29
    Další schůzku tzv. Ramsteinské skupiny více známé jako Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG) se uskuteční 15. října v bruselské centrále Severoatlantické aliance pod vedením Velké Británie a Německa.  

    ilustrační foto. | foto: @Defence_U

    Platforma vznikla v roce 2022 z iniciativy Spojených států amerických a sdružuje přes 50 států, které koordinují vojenskou pomoc Ukrajině. Po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu převzaly vedení skupiny Velká Británie a Německo.

    Poslední setkání proběhlo na začátku září a od té doby došlo k několika událostem, které by mohly ovlivnit charakter jednání. Nedávné pokusy Trumpa o zprostředkování mírových rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem ztroskotaly. Situace se od aljašského summitu spíš zhoršila.

    V Evropě roste napětí okolo ruských dronů a stíhacích letounů v evropském vzdušném prostoru. USA mezitím oznámily, že budou dál poskytovat zbraně Ukrajině prostřednictvím NATO. Program jednání zatím nebyl zveřejněn.

    Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)

