    Britský ministr obrany přijel na Ukrajinu

    3. září 2025  18:56
    Britský ministr obrany John Healey dorazil na Ukrajinu krátce po vlně ruských útoků drony a raketami, které v noci zasáhly města v západní a střední části země.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth a britský ministr obrany John Healey | foto: NATO Photos

    Podle ukrajinského ministra obrany je cílem Healeyho návštěvy koordinace priorit pro nadcházející zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG) ve formátu Ramstein, které se uskuteční příští týden, a zároveň jednání o pokroku ve společných obranných projektech.

    Summit ve formátu Ramstein má shromáždit spojence Ukrajiny k debatě o další vojenské podpoře, i když konkrétní program zatím nebyl zveřejněn. Skupině, kterou dříve vedly Spojené státy, nyní po inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa společně předsedají Velká Británie a Německo. Londýn patří od začátku rozsáhlé ruské invaze mezi nejvěrnější podporovatele Kyjeva.

    Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)

