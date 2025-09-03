Podle ukrajinského ministra obrany je cílem Healeyho návštěvy koordinace priorit pro nadcházející zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG) ve formátu Ramstein, které se uskuteční příští týden, a zároveň jednání o pokroku ve společných obranných projektech.
Summit ve formátu Ramstein má shromáždit spojence Ukrajiny k debatě o další vojenské podpoře, i když konkrétní program zatím nebyl zveřejněn. Skupině, kterou dříve vedly Spojené státy, nyní po inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa společně předsedají Velká Británie a Německo. Londýn patří od začátku rozsáhlé ruské invaze mezi nejvěrnější podporovatele Kyjeva.
Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)