    Šéf britské armády volá po větší připravenosti společnosti na konflikt s Ruskem

    17. prosince 2025  17:02
    Velká Británie potřebuje více lidí připravených bojovat za svou zemi, prohlásil náčelník britského generálního štábu Sir Richard Knighton.  

    Britský premiér Keir Starmer telefonicky hovoří s prezidentem USA Joem Bidenem. | foto: Simon Dawson/No 10 Downing Street

    Podle něj je nutná celospolečenská odpověď, která zahrnuje navýšení počtu vojáků z povolání, záložníků i kadetů, ale také posílení obranného průmyslu. Přímý útok Ruska na Británii sice označil za málo pravděpodobný, varoval však, že hybridní hrozby – od kyberútoků po sabotáž – se stupňují.

    „Každý den je Spojené království vystaveno náporu kybernetických útoků z Ruska a víme, že ruští agenti se snaží provádět sabotáž a na našem území zabíjeli,“ uvedl Knighton.

    Knighton připomněl ruskou špionážní loď podezřelou z mapování podmořských kabelů u britských vod. Tvrdí, že Británie se musí stát těžším cílem, aby válce předešla, což přesahuje samotné ozbrojené síly. Do budování odolnosti má být zapojen akademický sektor, energetika, výroba i zdravotnictví. Součástí je i posílení průmyslové kapacity, aby dokázala doplnit zásoby zbraní doma i u spojenců. „Budování těchto průmyslových kapacit také znamená, že potřebujeme více lidí, kteří po ukončení školy nebo univerzity vstoupí do tohoto odvětví,“ dodal Knighton a oznámil investici 50 milionů liber do nových technických kolejí.

    Zdůraznil, že politici i armádní vedení musejí jasně vysvětlovat význam tohoto sektoru a školy i rodiče by měli mladé motivovat ke kariéře v obraně. Knighton zároveň konstatoval, že stojí před vyhlídkou největšího trvalého navýšení výdajů na obranu od konce studené války, zatímco jiní evropští spojenci – jako Francie a Německo – znovu otevírají debatu o národní službě.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

