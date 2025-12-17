Podle něj je nutná celospolečenská odpověď, která zahrnuje navýšení počtu vojáků z povolání, záložníků i kadetů, ale také posílení obranného průmyslu. Přímý útok Ruska na Británii sice označil za málo pravděpodobný, varoval však, že hybridní hrozby – od kyberútoků po sabotáž – se stupňují.
„Každý den je Spojené království vystaveno náporu kybernetických útoků z Ruska a víme, že ruští agenti se snaží provádět sabotáž a na našem území zabíjeli,“ uvedl Knighton.
Knighton připomněl ruskou špionážní loď podezřelou z mapování podmořských kabelů u britských vod. Tvrdí, že Británie se musí stát těžším cílem, aby válce předešla, což přesahuje samotné ozbrojené síly. Do budování odolnosti má být zapojen akademický sektor, energetika, výroba i zdravotnictví. Součástí je i posílení průmyslové kapacity, aby dokázala doplnit zásoby zbraní doma i u spojenců. „Budování těchto průmyslových kapacit také znamená, že potřebujeme více lidí, kteří po ukončení školy nebo univerzity vstoupí do tohoto odvětví,“ dodal Knighton a oznámil investici 50 milionů liber do nových technických kolejí.
Zdůraznil, že politici i armádní vedení musejí jasně vysvětlovat význam tohoto sektoru a školy i rodiče by měli mladé motivovat ke kariéře v obraně. Knighton zároveň konstatoval, že stojí před vyhlídkou největšího trvalého navýšení výdajů na obranu od konce studené války, zatímco jiní evropští spojenci – jako Francie a Německo – znovu otevírají debatu o národní službě.
Zdroj: BBC (Velká Británie)