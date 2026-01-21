natoaktual.cz

    Velká Británie schválila výstavbu čínského velvyslanectví v Londýně

    21. ledna 2026  16:17
    Britská vláda schválila plán na výstavbu rozsáhlého nového čínského velvyslanectví v centru Londýna, přestože projekt vyvolal obavy z možných bezpečnostních rizik a špionáže.  

    Čína (ilustrační foto) | foto: Daderot

    Ministr pro bezpečnost Dan Jarvis uvedl, že zpravodajské služby byly do procesu úzce zapojeny a že případná rizika jsou adekvátně řešena. Povolení vydal ministr pro bydlení Steve Reed s několika podmínkami, mimo jiné ohledně zahájení stavby a zvládání protestů.

    Kontroverze se soustředí na polohu areálu ambasády v blízkosti finančního centra Londýna a důležitých optických kabelů. Úřady však uvedly, že neexistují důkazy, že by provoz ambasády tyto sítě ohrožoval, a že byla přijata dodatečná ochranná opatření. Vláda zároveň argumentuje tím, že soustředění čínských diplomatických pracovišť na jedno místo z původních sedmi přinese i bezpečnostní výhody.

    Rozhodnutí ostře kritizuje opozice i část poslanců vládní strany, kteří varují před posílením čínských sledovacích aktivit. Schválení projektu je však vnímáno také jako krok k udržení funkčních vztahů s Pekingem v době, kdy se Londýn snaží o užší ekonomickou a diplomatickou spolupráci s Čínou.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

