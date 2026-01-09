natoaktual.cz

    9. ledna 2026  14:22
    Italské námořnictvo během oficiálního ceremoniálu na námořní základně v Tarantu oznámilo změnu velení nad Stálou skupinou Severoatlantické aliance pro protiminové opatření č. 2 (SNMCMG2). Událost zdůraznila trvalý závazek NATO k námořní bezpečnosti a kolektivní obraně ve Středomoří.  

    Turecké námořnictvo | foto: NATO Photos

    Během uplynulého šestiměsíčního nasazení jednotky SNMCMG2 dlouhodobě prokazovaly vysokou úroveň operační připravenosti, profesionality a efektivity při činnosti ve složitém a náročném námořním prostředí. Velení skupiny zajišťovaly postupně dvě vlajkové lodě italského námořnictva. Mnohonárodní uskupení tvořily jednotky řeckého, italského, španělského a tureckého námořnictva, které společně zajišťovaly účinná protiminová opatření a operace námořní bezpečnosti.

    SNMCMG2 je jednou ze čtyř stálých námořních skupin NATO, které zajišťují nepřetržitou námořní přítomnost a připravenost v době míru, krizí i ozbrojených konfliktů. Podobná nasazení přispívají k ujišťovacím opatřením Aliance, posilují interoperabilitu spojeneckých sil a demonstrují schopnost NATO působit v celém prostoru Středomoří.

    Zdroj: NATO

    aam; natoaktual.cz

