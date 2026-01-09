Během uplynulého šestiměsíčního nasazení jednotky SNMCMG2 dlouhodobě prokazovaly vysokou úroveň operační připravenosti, profesionality a efektivity při činnosti ve složitém a náročném námořním prostředí. Velení skupiny zajišťovaly postupně dvě vlajkové lodě italského námořnictva. Mnohonárodní uskupení tvořily jednotky řeckého, italského, španělského a tureckého námořnictva, které společně zajišťovaly účinná protiminová opatření a operace námořní bezpečnosti.
SNMCMG2 je jednou ze čtyř stálých námořních skupin NATO, které zajišťují nepřetržitou námořní přítomnost a připravenost v době míru, krizí i ozbrojených konfliktů. Podobná nasazení přispívají k ujišťovacím opatřením Aliance, posilují interoperabilitu spojeneckých sil a demonstrují schopnost NATO působit v celém prostoru Středomoří.
Zdroj: NATO