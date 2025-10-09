natoaktual.cz

    9. října 2025  16:07
    Ve finském městě Mikkeli bylo slavnostně otevřeno nové Velitelství pozemních sil NATO pro severozápadní region (MCLCC-NW). Ceremoniál doprovázelo vztyčení vlajky a projevy představitelů, včetně finského ministra obrany Anttiho Häkkänena, který událost označil za historický den pro Finsko, NATO i město Mikkeli.  

    Severoatlantická aliance | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Nové regionální pozemní velitelství NATO sídlí společně s velitelstvím finské armády v Mikkeli na jihovýchodě země. Oficiálně začalo fungovat 1. září a v současnosti v něm působí deset příslušníků z různých spojeneckých zemí, včetně Finska. V době míru by se měl jejich počet postupně zvýšit na zhruba padesát osob.

    Úkolem MCLCC-NW je plánovat, připravovat a velet operacím pozemních sil NATO v severní Evropě. Velitelství spadá pod Velitelství společných sil Norfolk (JFC Norfolk) ve Spojených státech, které je nejnovějším společným operačním velitelstvím aliance.

    V době míru bude MCLCC-NW zodpovědné za koordinaci aliančních cvičení a dalších aktivit. V případě krize nebo ohrožení pak převezme řízení pozemních operací a obrany na dalekém severu.

    Zdroj: High North News (Norsko)

    aam; natoaktual.cz

