Nové regionální pozemní velitelství NATO sídlí společně s velitelstvím finské armády v Mikkeli na jihovýchodě země. Oficiálně začalo fungovat 1. září a v současnosti v něm působí deset příslušníků z různých spojeneckých zemí, včetně Finska. V době míru by se měl jejich počet postupně zvýšit na zhruba padesát osob.
Úkolem MCLCC-NW je plánovat, připravovat a velet operacím pozemních sil NATO v severní Evropě. Velitelství spadá pod Velitelství společných sil Norfolk (JFC Norfolk) ve Spojených státech, které je nejnovějším společným operačním velitelstvím aliance.
V době míru bude MCLCC-NW zodpovědné za koordinaci aliančních cvičení a dalších aktivit. V případě krize nebo ohrožení pak převezme řízení pozemních operací a obrany na dalekém severu.
Zdroj: High North News (Norsko)