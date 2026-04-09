„V některých ohledech jsme si mysleli, že to bude nejjednodušší, ale ukázalo se, že je to nejtěžší,“ ohodnotil snahu o uzavření dohody mezi Kyjevem a Moskvou. „Byli jsme zklamáni mnoha politickými lídry v Evropě, protože se zdá, že nemají zvláštní zájem tento konflikt vyřešit,“ uvedl.
Vance také vyzdvihl maďarského premiéra Viktora Orbána, kterého označil za nejvíce nápomocného evropského lídra při diplomatických snahách USA. „Nejvíce pomohl Viktor, protože nás vedl k tomu, abychom skutečně pochopili situaci — z pohledu Ukrajinců i Rusů — a co je potřeba k ukončení konfliktu,“ řekl. Kritizoval Zelenského reakci na Orbánovo blokování finanční pomoci EU Ukrajině jako skandální. Spor mezi Budapeští a Kyjevem se prohloubil i kvůli přerušení dodávek ruské ropy přes Ukrajinu.
Výroky Vance podpořil Kreml, zatímco německá vláda jeho tvrzení o vměšování do maďarských voleb odmítla. Vance zároveň veřejně podpořil Orbána před volbami, v nichž čelí silné konkurenci. Jeho návštěva tak zdůraznila napětí mezi USA, Evropou a Ukrajinou v otázce dalšího postupu ve válce.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)