    Vance bude hostit jednání o Grónsku

    14. ledna 2026  16:17
    Americký viceprezident JD Vance se má ve Washingtonu sejít s dánským ministrem zahraničí Larsem Lokkem Rasmussenem a grónskou ministryní zahraničí Vivian Motzfeldt.  

    Americký viceprezident J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci | foto: MSC

    Cílem rozhovorů v Bílém domě je zmírnit napětí kolem Grónska, které vyvolaly opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnosti převzetí tohoto autonomního dánského území. Rasmussen uvedl, že chce vyjasnit určitá nedorozumění. „Jedna věc musí být jasná všem: Grónsko nechce být vlastněno Spojenými státy. Grónsko nechce být spravováno Spojenými státy. Grónsko nechce být součástí Spojených států, „ uvedl grónský premiér Jens-Frederik Nielsen.

    Trump své výroky v posledních dnech přiostřil a tvrdí, že USA Grónsko potřebují kvůli jeho strategickému významu a nerostnému bohatství, přičemž naznačil, že ostrov získají tak či onak. Tyto hrozby vyvolaly znepokojení nejen v Evropě, ale i uvnitř Severoatlantické aliance. Grónsko je přitom poloautonomní součástí Dánska, které je spojencem USA v Severoatlantické alianci. Trumpovy ambice narazily i doma: američtí senátoři z obou stran předložili návrh zákona, který by zabránil anexi či okupaci území spojence bez jeho souhlasu.

    Odpor vůči Trumpovým plánům se projevuje i na evropské úrovni. Francie oznámila, že v únoru otevře v Grónsku konzulát, což její ministr zahraničí označil za reakci na americké hrozby. Francouzská diplomacie vyzvala Washington, aby s nátlakem přestal, a varovala, že útok na jiného člena NATO by byl v rozporu i se zájmy samotných USA.

    Po jednáních v Bílém domě se navíc do Kodaně chystá delegace amerického Kongresu, která chce vyjádřit solidaritu s Dánskem a Grónskem. „Pokračující hrozby prezidenta Trumpa vůči Grónsku jsou zbytečné a jen by oslabily naši alianci NATO,“ řekl Dick Durbin, druhý nejvýše postavený senátní demokrat.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

