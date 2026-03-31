Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Válka s Íránem ukazuje limity americké vojenské převahy

    31. března 2026  9:34
    Spojené státy mají vůči Íránu výraznou vojenskou i ekonomickou převahu, přesto čelí otázkám, zda ji dokážou proměnit v jasné vítězství.  

    Írán (ilustrační foto) | foto: Flickr/yeowatzup

    Írán podle některých analytiků dokázal využít své omezené výhody a vytvořit tlakové body, které konflikt proměnily v boj o vliv a vyjednávací pozice.

    Klíčovým nástrojem Íránu je uzavření Hormuzského průlivu, které narušilo globální energetické trhy a zvýšilo politické náklady pro Washington. Přestože USA mají kapacitu průliv znovu otevřít, vojenský zásah by nesl riziko ztrát i propagandistického vítězství Íránu a mohl by vést k dalšímu rozšíření konfliktu.

    Americká administrativa se snaží kombinovat tlak a diplomacii, ale její požadavky jsou pro Teherán obtížně přijatelné. Zároveň hrozí další eskalace, například možným obsazením klíčových íránských oblastí. Takový krok by mohl vyvolat odvetné útoky a destabilizovat globální ekonomiku.

    Írán mezitím využívá prodlužování konfliktu k posilování své vyjednávací pozice, i když zůstává pod tlakem sankcí. Obě strany mají k dispozici nástroje, které mohou být rozhodující, ale jejich neochota nabídnout kompromis zvyšuje riziko další eskalace a širších globálních dopadů. „Íránci si proto musí uvědomit, že nemají všechen čas na své straně, i když ho pravděpodobně mají více než Trump,“ uvedl Trita Parsi z Quincy Institute for Responsible Statecraft.

    Zdroj: CNN (USA)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

