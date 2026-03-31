Írán podle některých analytiků dokázal využít své omezené výhody a vytvořit tlakové body, které konflikt proměnily v boj o vliv a vyjednávací pozice.
Klíčovým nástrojem Íránu je uzavření Hormuzského průlivu, které narušilo globální energetické trhy a zvýšilo politické náklady pro Washington. Přestože USA mají kapacitu průliv znovu otevřít, vojenský zásah by nesl riziko ztrát i propagandistického vítězství Íránu a mohl by vést k dalšímu rozšíření konfliktu.
Americká administrativa se snaží kombinovat tlak a diplomacii, ale její požadavky jsou pro Teherán obtížně přijatelné. Zároveň hrozí další eskalace, například možným obsazením klíčových íránských oblastí. Takový krok by mohl vyvolat odvetné útoky a destabilizovat globální ekonomiku.
Írán mezitím využívá prodlužování konfliktu k posilování své vyjednávací pozice, i když zůstává pod tlakem sankcí. Obě strany mají k dispozici nástroje, které mohou být rozhodující, ale jejich neochota nabídnout kompromis zvyšuje riziko další eskalace a širších globálních dopadů. „Íránci si proto musí uvědomit, že nemají všechen čas na své straně, i když ho pravděpodobně mají více než Trump,“ uvedl Trita Parsi z Quincy Institute for Responsible Statecraft.
Zdroj: CNN (USA)