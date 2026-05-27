    Útok USA na údajnou loď s drogami si vyžádal jednu oběť

    27. května 2026  15:03
    Americká armáda provedla další útok na loď podezřelou z přepravy drog ve východním Tichém oceánu.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Jeden muž při něm zahynul, dva lidé útok přežili. Video zveřejněné americkým Jižním velitelstvím na sociálních sítích ukazuje loď plující po hladině krátce předtím, než exploduje a začne hořet. Velitelství uvedlo, že o přeživších okamžitě informovalo americkou pobřežní stráž, aby mohla zahájit pátrací a záchrannou operaci.

    Kampaň administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřená na útoky proti plavidlům údajně zapojeným do obchodu s drogami v latinskoamerických vodách, včetně východního Pacifiku a Karibiku, trvá od začátku září. Dosud si vyžádala nejméně 194 obětí. Americká armáda však nepředložila důkazy, že některá z napadených plavidel skutečně převážela drogy.

    Trumpova administrativa tvrdí, že Spojené státy vedou válku proti latinskoamerickým drogovým kartelům, které podle ní nesou odpovědnost za vlnu smrtelných předávkování drogami v amerických komunitách.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

