Jeden muž při něm zahynul, dva lidé útok přežili. Video zveřejněné americkým Jižním velitelstvím na sociálních sítích ukazuje loď plující po hladině krátce předtím, než exploduje a začne hořet. Velitelství uvedlo, že o přeživších okamžitě informovalo americkou pobřežní stráž, aby mohla zahájit pátrací a záchrannou operaci.
Kampaň administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřená na útoky proti plavidlům údajně zapojeným do obchodu s drogami v latinskoamerických vodách, včetně východního Pacifiku a Karibiku, trvá od začátku září. Dosud si vyžádala nejméně 194 obětí. Americká armáda však nepředložila důkazy, že některá z napadených plavidel skutečně převážela drogy.
Trumpova administrativa tvrdí, že Spojené státy vedou válku proti latinskoamerickým drogovým kartelům, které podle ní nesou odpovědnost za vlnu smrtelných předávkování drogami v amerických komunitách.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)