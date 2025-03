Podle amerických představitelů tento krok představuje bezpečnostní riziko a může oslabit obranyschopnost USA vůči ruským kybernetickým hrozbám. Toto rozhodnutí je součástí snahy administrativy prezidenta Donalda Trumpa o zlepšení vztahů s Ruskem.

Není to poprvé, co Pentagon pozastavil činnost obdobných operací. Experti však varují, že pokud došlo k pozastavení plánování kybernetických útoků, může to vést ke snížení schopnosti USA reagovat na nové hrozby. USA a Rusko jsou v kyberprostoru v neustálé konfrontaci. V posledních několika letech kybernetické velitelství USA aktivně cílilo na ruské kyberzločince a zpravodajské operativce.

Americké kybernetické velitelství bylo založeno zhruba před deseti lety jako odpověď na hrozby ze strany Ruska a dalších zemí. Od jeho založení byli američtí specialisté několikrát vysláni k americkým spojencům po celém světě. Pomáhali například Ukrajině připravit se na vlnu kybernetických útoků ještě před ruskou invazí v roce 2022.

Přestože kybernetické velitelství změnilo svůj přístup, federální Agentura pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury (CISA) uvedla, že nadále chrání americkou kritickou infrastrukturu před všemi hrozbami, včetně těch ruských.

Zdroj: CNN (USA)