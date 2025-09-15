Účast Američanů je vnímána jako signál oteplování vztahů s Minskem, přestože sousední Polsko nedávno sestřelilo ruské drony ve svém vzdušném prostoru a z preventivních důvodů uzavřelo hranici s Běloruskem.
Podle analytiků může americký prezident Donald Trump usilovat o diplomatické zisky – buď snahou odtrhnout Bělorusko od Moskvy, což je málo pravděpodobné, nebo využít jeho vazby k prosazení dohody o Ukrajině.
Minulý týden vyslanec John Coale oznámil, že Washington plánuje znovuotevřít ambasádu a obnovit obchodní vztahy. Trump zároveň zrušil sankce na běloruského dopravce Belaja poté, co Alexandr Lukašenko propustil 52 vězňů včetně novinářů a opozičních politiků. Přítomnost amerických důstojníků běloruské ministerstvo obrany označilo za překvapení, i když cvičení sledují zástupci 23 zemí včetně členů NATO Turecka a Maďarska.
Zdroj: Reuters (Spojené království)