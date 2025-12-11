natoaktual.cz

    11. prosince 2025  16:29
    Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických odsouhlasila rozsáhlý obranný zákon, který počítá s výdaji ve výši devět set miliard dolarů.  

    Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Norma zahrnuje navýšení platů vojáků o 3,8 procenta, úpravy v nakupování zbraní či zlepšení podmínek na základnách. Současně upravuje dohled Kongresu nad armádou – mimo jiné požaduje zveřejnění nezkreslených záznamů o útocích proti údajným pašerákům drog v Karibiku.

    Zákon posiluje závazky USA vůči spojencům. Počítá s tím, že Pentagon musí zachovat minimálně šestasedmdesát tisíc vojáků a klíčovou techniku v Evropě, pokud se s partnery ze Severoatlantické aliance nedohodne jinak. Zároveň uvolňuje čtyři sta milionů dolarů ročně na výrobu zbraní pro Ukrajinu a stanoví minimální počet vojáků rozmístěných v Jižní Koreji.

    Součástí balíku jsou i výrazné škrty v oblasti klimatu a diverzity, naopak dochází ke zrušení zastaralých oprávnění k nasazení síly, včetně povolení z roku 2003 pro invazi do Iráku. Legislativu nyní projedná Senát, který se ji snaží schválit před odchodem zákonodárců na sváteční přestávku.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    asš; natoaktual.cz

