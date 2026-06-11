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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA vyzývají spojence v NATO k odstranění technologií Huawei

    11. června 2026  17:01
    Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala spojence v Severoatlantické alianci, aby část obranných výdajů využili na nahrazení technologií čínské společnosti Huawei v telekomunikačních sítích a kritické infrastruktuře.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Podle amerických představitelů představují Huawei a další čínští dodavatelé bezpečnostní riziko. Koordinátor americké politiky vůči Číně Joshua Young v květnu v Bruselu navrhl, aby státy využily prostředky započítávané do aliančních výdajových cílů právě na výměnu těchto zařízení.

    Otázka je citlivá zejména v Německu a Španělsku, které se staví proti plánům Evropské komise na zákaz čínských dodavatelů v telekomunikačních sítích. Obě země argumentují potřebou zachovat rozhodování na národní úrovni a obávají se možné odvety ze strany Pekingu. Evropská komise přitom již dříve označila společnosti Huawei a ZTE za vysoce rizikové dodavatele.

    Téma se pravděpodobně vrátí na červencovém summitu NATO v Turecku. Aliance umožňuje započítat do obranných výdajů i investice do ochrany sítí a kritické infrastruktury, včetně nahrazování technologických dodavatelů. Spojené státy zároveň dlouhodobě kritizují některé spojence za příliš široký výklad toho, co lze do obranných výdajů zahrnovat.

    Zdroj: The Straits Times (Singapur)

    vst; natoaktual.cz

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