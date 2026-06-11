Podle amerických představitelů představují Huawei a další čínští dodavatelé bezpečnostní riziko. Koordinátor americké politiky vůči Číně Joshua Young v květnu v Bruselu navrhl, aby státy využily prostředky započítávané do aliančních výdajových cílů právě na výměnu těchto zařízení.
Otázka je citlivá zejména v Německu a Španělsku, které se staví proti plánům Evropské komise na zákaz čínských dodavatelů v telekomunikačních sítích. Obě země argumentují potřebou zachovat rozhodování na národní úrovni a obávají se možné odvety ze strany Pekingu. Evropská komise přitom již dříve označila společnosti Huawei a ZTE za vysoce rizikové dodavatele.
Téma se pravděpodobně vrátí na červencovém summitu NATO v Turecku. Aliance umožňuje započítat do obranných výdajů i investice do ochrany sítí a kritické infrastruktury, včetně nahrazování technologických dodavatelů. Spojené státy zároveň dlouhodobě kritizují některé spojence za příliš široký výklad toho, co lze do obranných výdajů zahrnovat.
Zdroj: The Straits Times (Singapur)