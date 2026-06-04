Uvedl to vrchní velitel NATO Alexus Grynkewich po rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit část amerických kapacit určených pro Alianci.
Washington již spojencům oznámil, že sníží svůj příspěvek do systému NATO Force Model, tedy souboru sil připravených k nasazení v době krize. Omezení se údajně dotknou tankovacích letounů, stíhaček, dronů i námořních plavidel. Grynkewich řekl, že Evropa a Kanada mohou v těchto oblastech převzít větší odpovědnost. „V rámci NATO Force Model existovala nezdravá spoluzávislost na amerických silách,“ uvedl Grynkewich
Počet amerických stíhaček F-15 a F-15E dostupných pro NATO klesne o třetinu na 99 a počet dronů MQ-4 a MQ-9 Reaper o polovinu na dvanáct. NATO však tvrdí, že spojenci disponují dostatečnými kapacitami, aby nevznikly mezery v obraně.
„Spojené státy by měly hlasitě podporovat spojence, kteří čelí nátlaku ze strany Ruska, nikoli snižovat svou vojenskou přítomnost v Evropě a omezovat vojenské kapacity přislíbené NATO,“ varoval bývalý představitel Pentagonu Jim Townsend.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)