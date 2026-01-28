natoaktual.cz

    USA vyšlou tanky Abrams do Rumunska

    28. ledna 2026  17:20
    Spojené státy vyšlou do Rumunska jednotku amerických vojáků vybavenou tanky M1A2 Abrams v rámci rotační přítomnosti Severoatlantické aliance na jejím jihovýchodním křídle.  

    Americký tank M1A1 Abrams | foto: U.S: ARMY

    Podle velitele rumunských ozbrojených sil a náčelníka generálního štábu Gheorghiță Vlada tento krok neznamená navýšení počtu vojáků, ale zlepšení kvality a bojové účinnosti nasazených sil.

    Vlad uvedl, že Spojené státy souhlasily se zachováním stejné úrovně sil v Rumunsku a zároveň s jejich kvalitativním posílením, zejména prostřednictvím jednotky s tanky Abrams. Otázku projednal také s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě během jeho návštěvy Rumunska a podle něj bylo potvrzeno, že aliance dodrží své závazky týkající se obrany země v souladu s regionálními plány Aliance.

    V říjnu USA oznámily snížení své vojenské přítomnosti v Rumunsku stažením jednoho praporu z rotační brigády NATO, přičemž v zemi zůstalo zhruba 1 000 amerických vojáků. Po této úpravě činí celkový počet amerických a evropských vojáků v Rumunsku přibližně 3 500. Kromě amerických sil Rumunsko hostí také jednotky dalších evropských států zapojených do aliančních struktur.

    Zdroj: Militarnyi (Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

