    Většina Američanů odmítá vojenský zásah USA ve Venezuele, vyplývá z průzkumu

    25. listopadu 2025  21:04
    Většina obyvatel Spojených států amerických si nepřeje, aby USA zasáhly vojensky ve Venezuele. Vyplývá to z průzkumu CBS News, podle něhož 70 procent respondentů takový krok odmítá.  

    Americký úder na člun u pobřeží Venezuely, který podle Pentagonu pašoval drogy | foto: @DeptofWar

    Zároveň 76 procent uvedlo, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dosud jasně nevysvětlila své záměry ohledně případné vojenské operace. Pouze 13 procent Američanů považuje Venezuelu za závažnou hrozbu pro bezpečnost USA.

    Napětí roste poté, co Trump oznámil, že plánuje brzy hovořit s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem, aniž by sdělil podrobnosti.

    Maduro varoval, že jakýkoli zásah USA by znamenal Trumpův politický konec, zároveň však zopakoval ochotu k přímému dialogu. Situace se vyostřila už v srpnu, kdy Spojené státy rozmístily síly v Karibiku kvůli potírání pašeráckých tras.

    Od té doby provedly dvacet jedna úderů na plavidla, která podle Washingtonu převážela narkotika, a při nichž zahynulo třiaosmdesát lidí.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

