Zároveň 76 procent uvedlo, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dosud jasně nevysvětlila své záměry ohledně případné vojenské operace. Pouze 13 procent Američanů považuje Venezuelu za závažnou hrozbu pro bezpečnost USA.
Napětí roste poté, co Trump oznámil, že plánuje brzy hovořit s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem, aniž by sdělil podrobnosti.
Maduro varoval, že jakýkoli zásah USA by znamenal Trumpův politický konec, zároveň však zopakoval ochotu k přímému dialogu. Situace se vyostřila už v srpnu, kdy Spojené státy rozmístily síly v Karibiku kvůli potírání pašeráckých tras.
Od té doby provedly dvacet jedna úderů na plavidla, která podle Washingtonu převážela narkotika, a při nichž zahynulo třiaosmdesát lidí.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)