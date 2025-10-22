Pro Spojené státy americké to znamená, že každá operace se nyní odehrává pod hrozbou venezuelské odvety. Pokud by k ní došlo, nejsou na to američtí vojáci připraveni. Cokoli nad rámec protidrogových zásahů by vyžadovalo posily a logistickou podporu jednotek rozmístěných na pevnině USA.
Venezuela se v konvenčním souboji nemůže rovnat americké palebné síle, ale může USA způsobit velké škody nově pořízenými ruskými vojenskými systémy. Země provozuje alespoň 20 stíhacích letounů Su-30 MK2 vyzbrojených střelami Kh-31. Na zemi Venezuela rozmístila několik systémů S-125 Pechora-2M, Buk-M2E a tisíce systémů země-vzduch Igla-S v blízkosti ropných zařízení, radarů a námořních přístupů. Dále nasadila ruské radarové soustavy i čínské komunikační relé, čímž Venezuela vytvořila tzv. sporné elektromagnetické spektrum, které může umožnit snazší odposlouchávání nebo rušení americké komunikace.
Maduro pravděpodobně aktivoval i masivní síť milicí, které nechal vybavit protitankovými systémy, RPG a upravenými obrněnými vozidly. Venezuela tak vytvořila síť územní obrany rozprostřené minimálně ve 20 z 23 států země. Jejich strategie spoléhá na to, že jakákoliv americká pozemní operace se setká s těžkým odporem ve městech a v těžkém terénu.
Napodobují tak styl asymetrického boje, jakému čelily americké ozbrojené síly v Iráku a Afghánistánu. Venezuela také pořádá vojenská cvičení, která sama o sobě nepředstavují hrozbu, která by ospravedlňovala plnou americkou vojenskou reakci. Nicméně vše dohromady zvyšuje pravděpodobnost eskalace situace.
Zdroj: Military.com (USA)