Američtí admirálové, kteří dosud stáli v čele Velitelství společných sil (JFC) v Neapoli v Itálii a v Norfolku ve Virginii v USA, mají být po skončení mandátu nahrazeni evropskými veliteli.
Obě operační velitelství zajišťují obranu částí operační oblasti NATO: JFC Naples odpovídá za jižní křídlo a JFC Norfolk za severní křídlo. Zatím není jasné, kdo konkrétně nahradí dva odcházející americké admirály v Norfolku a Neapoli.
Spojené státy údajně zvažují také změny v oblasti námořního velení NATO. Velitelství MARCOM, které sídlí nedaleko Londýna, v současnosti vede britský důstojník.
Zdroj: The Brussels Times (Belgie)