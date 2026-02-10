natoaktual.cz

    10. února 2026  19:57
    Spojené státy se chystají předat velení nad dvěma klíčovými operačními velitelstvími Severoatlantické aliance evropským vojenským představitelům.  

    Vítězové Aliante procestovali USA - Studenti navštívili velitelství NATO pro transformaci v Norfolku. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Američtí admirálové, kteří dosud stáli v čele Velitelství společných sil (JFC) v Neapoli v Itálii a v Norfolku ve Virginii v USA, mají být po skončení mandátu nahrazeni evropskými veliteli.

    Obě operační velitelství zajišťují obranu částí operační oblasti NATO: JFC Naples odpovídá za jižní křídlo a JFC Norfolk za severní křídlo. Zatím není jasné, kdo konkrétně nahradí dva odcházející americké admirály v Norfolku a Neapoli.

    Spojené státy údajně zvažují také změny v oblasti námořního velení NATO. Velitelství MARCOM, které sídlí nedaleko Londýna, v současnosti vede britský důstojník.

    Zdroj: The Brussels Times (Belgie)

    aam; natoaktual.cz

