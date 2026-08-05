Zpráva stanice CNN uvádí, že vysoce postavení američtí velitelé v soukromí označují celkové zásoby munice Pentagonu za „nebezpečně nízké“. K dosavadním obavám o zásoby systémů Patriot se navíc přidává dříve nehlášený nedostatek raket pro systém protivzdušné obrany THAAD.
Státy Perského zálivu, které závisí na americké protivzdušné obraně, podle zprávy varovaly, že tento nedostatek by mohl oslabit jejich schopnost zachytávat íránské rakety a drony, a to zejména v případě, že by se po případných dalších amerických úderech staly terčem odvetné palby.
Zpráva rovněž tvrdí, že tenčící se zásoby byly jedním z faktorů, které amerického prezidenta Donalda Trumpa vedly k odvolání dalších úderů na Írán poté, co mu spojenci ze Zálivu sdělili, že se obávají odvety namířené proti své energetické infrastruktuře.
Mluvčí Bílého domu Anna Kelly stanici CNN sdělila, že Spojené státy mají „více než dostatek zásob munice“, aby splnily Trumpovy cíle.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)