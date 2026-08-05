natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
shromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA ve válce s Íránem vyčerpaly 80 % klíčových protiraketových střel

    5. srpna 2026  15:33
    Armáda Spojených států amerických vyčerpala od počátku války s Íránem téměř 80 procent svých zásob protiraketových střel a přibližně polovinu střel pro systémy Patriot.  

    Střela patriot na alianční protiraketové instalaci (NATO Missile Firing Installation) na Krétě. Ilustrační foto. | foto: NATO - International Military Staff

    Zpráva stanice CNN uvádí, že vysoce postavení američtí velitelé v soukromí označují celkové zásoby munice Pentagonu za „nebezpečně nízké“. K dosavadním obavám o zásoby systémů Patriot se navíc přidává dříve nehlášený nedostatek raket pro systém protivzdušné obrany THAAD.

    Státy Perského zálivu, které závisí na americké protivzdušné obraně, podle zprávy varovaly, že tento nedostatek by mohl oslabit jejich schopnost zachytávat íránské rakety a drony, a to zejména v případě, že by se po případných dalších amerických úderech staly terčem odvetné palby.

    Zpráva rovněž tvrdí, že tenčící se zásoby byly jedním z faktorů, které amerického prezidenta Donalda Trumpa vedly k odvolání dalších úderů na Írán poté, co mu spojenci ze Zálivu sdělili, že se obávají odvety namířené proti své energetické infrastruktuře.

    Mluvčí Bílého domu Anna Kelly stanici CNN sdělila, že Spojené státy mají „více než dostatek zásob munice“, aby splnily Trumpovy cíle.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media