Přibližně 45 % lidí se zároveň výrazně obává růstu cen pohonných hmot. Podpora prezidenta Trumpa zůstává stabilní, kolem čtyř z deseti Američanů jeho kroky schvaluje, podobně i v oblasti zahraniční politiky.
Většina respondentů považuje za důležité zabránit Íránu získat jadernou zbraň, stejně silně však zdůrazňuje nutnost udržet nízké ceny ropy a plynu. Obavy z cen energií sdílejí voliči napříč politickým spektrem, přičemž republikáni kladou větší důraz na íránský jaderný program než demokraté.
Vojenské kroky USA odmítá většina demokratů i nezávislých voličů, zatímco republikáni jsou rozdělení. Přibližně 60 % Američanů nesouhlasí s nasazením pozemních sil a podpora další eskalace zůstává omezená. Výrazná část veřejnosti také nedůvěřuje Trumpovi v otázkách použití vojenské síly v zahraničí.
Průzkum naznačuje, že konflikt by se mohl stát politickou zátěží pro administrativu, přestože současná podpora prezidenta zůstává stabilní.
Zdroj: Military.com (USA)