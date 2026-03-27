    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA ve svém zásahu proti Íránu zašly moc daleko, myslí si většina Američanů

    27. března 2026  16:32
    Nový průzkum AP-NORC ukazuje, že 59 % Američanů považuje vojenské kroky USA v Íránu za přehnané, zatímco americký prezident Donald Trump vysílá další vojáky a lodě do regionu.  

    Donald Trump | foto: @realDonaldTrump

    Přibližně 45 % lidí se zároveň výrazně obává růstu cen pohonných hmot. Podpora prezidenta Trumpa zůstává stabilní, kolem čtyř z deseti Američanů jeho kroky schvaluje, podobně i v oblasti zahraniční politiky.

    Většina respondentů považuje za důležité zabránit Íránu získat jadernou zbraň, stejně silně však zdůrazňuje nutnost udržet nízké ceny ropy a plynu. Obavy z cen energií sdílejí voliči napříč politickým spektrem, přičemž republikáni kladou větší důraz na íránský jaderný program než demokraté.

    Vojenské kroky USA odmítá většina demokratů i nezávislých voličů, zatímco republikáni jsou rozdělení. Přibližně 60 % Američanů nesouhlasí s nasazením pozemních sil a podpora další eskalace zůstává omezená. Výrazná část veřejnosti také nedůvěřuje Trumpovi v otázkách použití vojenské síly v zahraničí.

    Průzkum naznačuje, že konflikt by se mohl stát politickou zátěží pro administrativu, přestože současná podpora prezidenta zůstává stabilní.

    Zdroj: Military.com (USA)

    dkr; natoaktual.cz

