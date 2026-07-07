Podle informací zveřejněných serverem Onet by mohlo jít o útoky drony nebo raketami na kritickou infrastrukturu, případně o omezený přeshraniční incident s účastí ruských či běloruských vojáků.
Překročení polských hranic by Moskva mohla vysvětlovat například navigační chybou nebo záchrannou operací. Moskva by podle polských zdrojů mohla spoléhat na to, že USA přimějí Varšavu k jednání o stažení jednotek místo vojenské reakce. Samotný incident by Moskva mohla považovat za úspěch, pokud by vyvolal pochybnosti o jednotě spojenců.
Podle polských, baltských i diplomatických zdrojů představuje podobná provokace reálné riziko v nadcházejících měsících. Potenciálním výchozím bodem ruské provokace by mohl být Kaliningrad nebo Bělorusko.
Zdroj: The Telegraph (Velká Británie)