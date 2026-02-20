natoaktual.cz

    Trump varuje Starmera před předáním Čagoských ostrovů Mauriciu

    20. února 2026  15:54
    Americký prezident Donald Trump vyzval britského premiéra Keira Starmera, aby nepředal Čagoské ostrovy Mauriciu, a označil to za velkou chybu.  

    Diego Garcia. | foto:  IC NATO, natoaktual.cz

    Podle dohody uzavřené loni se má Velká Británie vzdát kontroly nad Britským indickooceánským územím, ale největší ostrov Diego Garcia si má pronajmout na 99 let kvůli zachování společné americko-britské vojenské základny.

    Ještě nedávno Trump říkal, že jde o nejlepší možnou dohodu, a americké ministerstvo zahraničí jí dalo oficiální podporu. „Premiér Starmer by neměl ztratit kontrolu, z jakéhokoli důvodu, nad Diegem Garciou tím, že vstoupí do nanejvýš chatrného, v nejlepším případě stoletého nájmu,“ uvedl Trump.

    Trump zároveň uvedl, že pokud by Írán neuzavřel mírovou dohodu s USA, mohly by Spojené státy využít základnu Diego Garcia i základnu RAF Fairford k zásahu proti Teheránu. Dodal, že Británie by neměla ztratit kontrolu nad ostrovem za žádných okolností a že odebrání území by poškodilo spojence. Jeho mluvčí potvrdila, že příspěvek na sociální síti představuje oficiální politiku administrativy, přestože ministerstvo zahraničí den předtím dohodu podpořilo.

    V Británii Trumpova slova vyvolala ostré reakce opozice, která mluví o ponížení vlády a o nejednotném postoji USA. „Británie se nemůže spoléhat na USA, dokud je Trump v Bílém domě,“ řekl lídr liberálních demokratů Ed Davey. Ministerstvo zahraničí naopak tvrdí, že dohoda je klíčová pro zajištění budoucnosti základny a bezpečnosti spojenců. Mezitím britské úřady vydaly příkazy k vyhoštění čtyř Čagosanů, kteří se pokusili usadit na jednom z ostrovů. Někteří obyvatelé ostrovů dohodu odmítají a Organizace spojených národů vyzvala Británii i Mauricius, aby ji neratifikovaly kvůli riziku pokračování historických křivd.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

