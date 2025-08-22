natoaktual.cz

    22. srpna 2025  23:18
    Hlavním tématem jednání spojenců ve Washingtonu bylo, jak zabránit dalším ruským útokům. Během jednání západní lídři slíbili Ukrajině bezpečnostní záruky k ochraně mírové dohody. „Potřebujeme silné bezpečnostní záruky, abychom zajistili skutečně bezpečný a trvalý mír,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platformě Telegram.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: @ZelenskyyUa

    Americký prezident Donald Trump po setkání s evropskými lídry hovořil o obdobě článku 5 Washingtonské smlouvy Severoatlantické aliance pro Ukrajinu. Trump však vyloučil zapojení amerických vojáků při plnění bezpečnostních záruk zároveň, ale nabídl, že by Spojené státy americké mohly zajistit leteckou podporu, když bude Evropská unie tvořit „první linii obrany“.

    Jednou z podmínek prezidenta Zelenského pro podpis mírové dohody je pomoc Západu ukrajinským ozbrojeným silám. Evropské státy tak zvažují nasazení svých jednotek k podpoře mírové dohody, pokud dojde k jejímu uzavření. Kreml ale trvá na tom, že nepřijme jakékoliv rozmístění jednotek členských zemí NATO. „Vytvářet bezpečnostní ujednání bez Moskvy je nesmyslné,“ uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

    Mnoho expertů se shoduje, že bezpečnostní záruky nebudou mít velký odstrašující účinek, pokud Západ nebude ochoten riskovat. Rusové se nebudou bát, pokud si budou myslet, že neexistuje reálná pravděpodobnost vstupu západní země do konfliktu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že vše bude záviset na Rusku.

    Zdroj: ABC (Austrálie)

    asš; natoaktual.cz

