Americká armáda již provedla více než 60 podobných útoků od září 2025 v rámci kampaně proti údajným pašerákům v Latinské Americe. Při útocích zahynulo více než 210 lidí, které administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje jako „narkoteroristy“.
Prezident Trump prohlásil, že USA jsou v „ozbrojeném konfliktu“ s kartely v Latinské Americe, a ospravedlnil útoky jako nezbytnou eskalaci k zastavení proudu drog do Spojených států.
Kritici zpochybňují jak celkovou legálnost útoků, tak jejich účinnost. Fentanyl, který stojí za řadou úmrtí v USA, je totiž obvykle přepravován po souši z Mexika, kde je vyráběn z chemikálií dovážených z Číny a Indie.
Zdroj: NBC News (USA)