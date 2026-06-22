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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA udeřily na loď podezřelou z pašování drog ve východním Pacifiku

    22. června 2026  17:21
    Americký útok na loď podezřelou z pašování drog ve východním Pacifiku si vyžádal dvě oběti; útok přežilo šest lidí.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Americká armáda již provedla více než 60 podobných útoků od září 2025 v rámci kampaně proti údajným pašerákům v Latinské Americe. Při útocích zahynulo více než 210 lidí, které administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje jako „narkoteroristy“.

    Prezident Trump prohlásil, že USA jsou v „ozbrojeném konfliktu“ s kartely v Latinské Americe, a ospravedlnil útoky jako nezbytnou eskalaci k zastavení proudu drog do Spojených států.

    Kritici zpochybňují jak celkovou legálnost útoků, tak jejich účinnost. Fentanyl, který stojí za řadou úmrtí v USA, je totiž obvykle přepravován po souši z Mexika, kde je vyráběn z chemikálií dovážených z Číny a Indie.

    Zdroj: NBC News (USA)

    rku; natoaktual.cz

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