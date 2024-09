14:48

Bidenova administrativa se chytá poslat Ukrajině novou vojenskou pomoc ve výši 125 milionů dolarů. Další pomoc ze strany Spojených států amerických se chystá ve chvíli, kdy se snaží lépe pochopit vpád Ukrajiny do Ruska a jak by to mělo přispět jejím celkovým cílům na bojišti.