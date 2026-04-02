Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    2. dubna 2026  16:26
    Americký prezident Donald Trump znovu naznačil možnost odchodu USA ze Severoatlantické aliance a kritizoval spojence za to, že se nezapojili do operací proti Íránu.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Uvedl, že podpora Aliance by podle něj měla být automatická, a opět označil NATO za „papírového tygra“. Jeho výroky však narážejí na princip fungování Aliance, kde aktivace kolektivní obrany podle článku 5 vyžaduje shodu všech členů.

    Spojenci se zdráhají zapojit do konfliktu, o němž nebyli předem informováni a jehož cíle nejsou jasně vymezené. Článek 5 byl přitom aktivován pouze jednou, po útocích z 11. září 2001. V případě Ukrajiny NATO poskytuje podporu, ale vyhýbá se přímému zapojení do války.

    Trump kritizuje Alianci dlouhodobě, zejména kvůli výdajům na obranu, a již dříve zvažoval odchod USA. Jeho tlak tak přispěl k růstu vojenských rozpočtů členských států. Přesto zůstává zásadní nerovnováha, kdy USA tvoří přibližně 62 % celkových obranných výdajů NATO a disponují klíčovými schopnostmi.

    Možnost vystoupení Spojených států je omezená zákonem, který vyžaduje souhlas Kongresu nebo Senátu. Generální tajemník NATO Mark Rutte se snaží udržet Alianci pohromadě a přesvědčit Washington o jejím významu, i když jeho vstřícný přístup vůči USA vyvolává kritiku mezi některými spojenci.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

