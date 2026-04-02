Uvedl, že podpora Aliance by podle něj měla být automatická, a opět označil NATO za „papírového tygra“. Jeho výroky však narážejí na princip fungování Aliance, kde aktivace kolektivní obrany podle článku 5 vyžaduje shodu všech členů.
Spojenci se zdráhají zapojit do konfliktu, o němž nebyli předem informováni a jehož cíle nejsou jasně vymezené. Článek 5 byl přitom aktivován pouze jednou, po útocích z 11. září 2001. V případě Ukrajiny NATO poskytuje podporu, ale vyhýbá se přímému zapojení do války.
Trump kritizuje Alianci dlouhodobě, zejména kvůli výdajům na obranu, a již dříve zvažoval odchod USA. Jeho tlak tak přispěl k růstu vojenských rozpočtů členských států. Přesto zůstává zásadní nerovnováha, kdy USA tvoří přibližně 62 % celkových obranných výdajů NATO a disponují klíčovými schopnostmi.
Možnost vystoupení Spojených států je omezená zákonem, který vyžaduje souhlas Kongresu nebo Senátu. Generální tajemník NATO Mark Rutte se snaží udržet Alianci pohromadě a přesvědčit Washington o jejím významu, i když jeho vstřícný přístup vůči USA vyvolává kritiku mezi některými spojenci.
Zdroj: BBC (Velká Británie)