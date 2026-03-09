natoaktual.cz

    9. března 2026  14:03
    Prezident Spojených států amerických Donald Trump na sociálních sítích uvedl, že nepotřebuje, aby Velká Británie nasadila své letadlové lodě na Blízkém východě uprostřed probíhající války s Íránem.  

    Britská letadlová loď HMS Queen Elizabeth (v pozadí) a sesterská Prince of Wales | foto: Royal Navy

    „Velká Británie, náš kdysi velký spojenec, možná největší ze všech, konečně vážně uvažuje o vyslání dvou letadlových lodí na Blízký východ,“ napsal Trump. „To je v pořádku, pane premiére Starmere, už je nepotřebujeme. Ale budeme si to pamatovat. Nepotřebujeme lidi, kteří se zapojují do válek poté, co jsme už vyhráli.“

    Britská vláda mezitím zvýšila své zapojení do konfliktu s Íránem. Britské ministerstvo obrany například v sobotu uvedlo, že vláda premiéra Keira Starmera povolila Spojeným státům využívat britské vojenské základny k tomu, co označila za „omezené obranné účely“. Mezi tyto základny patří RAF Fairford v Gloucestershiru a základna Diego Garcia na Čagoských ostrovech v Indickém oceánu. Zpočátku se přitom objevily zprávy, že Starmer využívání těchto základen USA blokoval.

    Starmer se zároveň musel bránit domácí kritice, a to jak ze strany odpůrců, tak zastánců vstupu do války. V britskému parlamentu řekl: „Nepřipojujeme se k americkým a izraelským útočným úderům,“ a zdůraznil potřebu chránit britské národní zájmy a britské životy.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    aam; natoaktual.cz

