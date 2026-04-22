Analýza uvádí, že armáda spotřebovala nejméně 45 % zásob střel Precision Strike Missile a zhruba polovinu interceptorů THAAD a Patriot. Dále bylo využito asi 30 % střel Tomahawk a více než pětina dalších typů, včetně střel dlouhého dosahu.
Analýza upozorňuje, že nedostatek se v konfliktu s Íránem pravděpodobně neprojeví, avšak zbývající zásoby nemusí stačit na střet s technologicky vyspělým protivníkem, jako je Čína, zejména v krátkodobém horizontu.
Obnovení zásob potrvá několik let, a to i přes nové kontrakty na zvýšení výroby. Již před konfliktem přitom vojenští představitelé varovali, že dlouhodobé operace mohou zásoby výrazně oslabit.
Zdroj: CNN (USA)