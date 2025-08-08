Nové centrum s názvem Camp East Montana má být podle amerického ministerstva obrany postupně rozšířeno tak, aby v nadcházejících týdnech a měsících poskytlo kapacitu až 5 000 lůžek.
Po dokončení by se zařízení stalo největším federálním detenčním centrem ve Spojených státech, uvedl Pentagon. Financování projektu zajišťuje ministerstvo obrany. Podle informací amerických médií s odkazem na Imigrační a celní úřad (ICE) půjde o krátkodobé ubytování ve stanech.
Počet migrantů zadržených imigračními a celními úřady dosahuje v posledních týdnech rekordních hodnot. Podle údajů ICE je v současnosti v celé zemi zadržováno téměř 57 000 osob. Statistika také ukazuje, že většina zadržených nebyla odsouzena, a to navzdory předvolebním slibům prezidenta Trumpa, že se zaměří na stíhání migrantů páchajících trestnou činnost.
Zdroj: Deutsche Welle(Německo)