Co psala světová média o Severoatlantické alianci

USA zřídí na texaské vojenské základně detenční centrum pro migranty

8. srpna 2025  15:55
Spojené státy plánují vybudovat na vojenské základně Fort Bliss v Texasu dosud největší zařízení pro zadržování migrantů.  

ilustrační foto. | foto: @WhiteHouse

 Nové centrum s názvem Camp East Montana má být podle amerického ministerstva obrany postupně rozšířeno tak, aby v nadcházejících týdnech a měsících poskytlo kapacitu až 5 000 lůžek.

Po dokončení by se zařízení stalo největším federálním detenčním centrem ve Spojených státech, uvedl Pentagon. Financování projektu zajišťuje ministerstvo obrany. Podle informací amerických médií s odkazem na Imigrační a celní úřad (ICE) půjde o krátkodobé ubytování ve stanech.

Počet migrantů zadržených imigračními a celními úřady dosahuje v posledních týdnech rekordních hodnot. Podle údajů ICE je v současnosti v celé zemi zadržováno téměř 57 000 osob. Statistika také ukazuje, že většina zadržených nebyla odsouzena, a to navzdory předvolebním slibům prezidenta Trumpa, že se zaměří na stíhání migrantů páchajících trestnou činnost.

Zdroj: Deutsche Welle(Německo)

aam; natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

Partneři portálu

NATO PDD iDnes.cz Newton Media