Největší škody vznikly po zásahu radarového systému včasného varování AN/FPS-132 na základně Al Udeid v Kataru, jehož hodnota se odhaduje na 1,1 miliardy dolarů. Další ztráty zahrnují tři letouny F-15E Strike Eagle zničené při incidentu s přátelskou palbou kuvajtské protivzdušné obrany a poškození satelitních komunikačních terminálů americké páté flotily v Bahrajnu.
Írán podle dostupných údajů zasáhl také radar systému protiraketové obrany THAAD ve Spojených arabských emirátech. Útoky se zaměřily na nejméně sedm amerických vojenských zařízení v regionu, včetně základen v Kuvajtu, Kataru, Iráku či přístavu Džabal Alí v Dubaji, který je využíván americkým námořnictvem.
Terčem útoků se staly rovněž americké diplomatické mise v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech. Drony zasáhly například velvyslanectví USA v Rijádu a konzulát v Dubaji, kde došlo k menším materiálním škodám.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)