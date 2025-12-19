natoaktual.cz

    USA oznámily prodej zbraní Tchaj-wanu v hodnotě přesahující 10 miliard dolarů

    19. prosince 2025  20:27
    Trumpova administrativa oznámila rozsáhlý balíček prodeje zbraní Tchaj-wanu v hodnotě přes 10 miliard dolarů. Zahrnuje rakety středního doletu, houfnice a drony, což vyvolalo rozhořčenou reakci Číny.  

    Raketový systém HIMARS | foto: DVIDS

    Americké ministerstvo zahraničí prodej ohlásilo během celostátně vysílaného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se k otázkám zahraniční politiky vyjádřil pouze stručně a o Číně ani Tchaj-wanu se nezmínil.

    Osm dohod o prodeji zbraní se týká 82 vysoce mobilních raketometných systémů HIMARS a 420 armádních taktických raketových systémů ATACMS – podobných těm, které USA za Bidenovy administrativy posílaly Ukrajině na obranu před Ruskem.

    Součástí balíčku je také 60 samohybných houfnic a související vybavení a drony. Mezi další položky patří vojenský software, rakety Javelin a TOW a náhradní díly pro vrtulníky.

    Čínské ministerstvo zahraničí krok kritizovalo s tím, že by porušil diplomatické dohody mezi Pekingem a Washingtonem, podkopal regionální stabilitu a vážně narušil suverenitu, bezpečnost a územní celistvost Číny.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

