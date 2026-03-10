natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    USA obviňují Tálibán z využívání „rukojmí diplomacie“

    Spojené státy zařadily Afghánistán na seznam států odpovědných za neoprávněná zadržení a obvinily vládnoucí hnutí Tálibán z využívání zadržovaných Američanů jako prostředku nátlaku.  

    Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Tálibán používá taktiky připomínající terorismus, včetně únosů za účelem výkupného nebo politických ústupků, a varoval americké občany před cestami do Afghánistánu.

    Washington vyzval Tálibán k propuštění Mahmooda Habibiho a Dennise Coyla, kteří jsou podle USA zadržováni v Afghánistánu. Habibi zmizel v Kábulu v roce 2022, přičemž Tálibán popírá, že by byl ve vazbě. Americké úřady rovněž požadují navrácení ostatků spisovatele Paula Overbyho.

    Spojené státy zároveň vyzvaly k přehodnocení mezinárodní pomoci Afghánistánu v rámci OSN. Podle amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze vyvolává politika Tálibánu pochybnosti o ochotě plnit mezinárodní závazky. Výzva přichází v době, kdy země čelí vážné humanitární krizi a podle Světového potravinového programu trpí třetina obyvatel akutním nedostatkem potravin.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

