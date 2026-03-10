Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Tálibán používá taktiky připomínající terorismus, včetně únosů za účelem výkupného nebo politických ústupků, a varoval americké občany před cestami do Afghánistánu.
Washington vyzval Tálibán k propuštění Mahmooda Habibiho a Dennise Coyla, kteří jsou podle USA zadržováni v Afghánistánu. Habibi zmizel v Kábulu v roce 2022, přičemž Tálibán popírá, že by byl ve vazbě. Americké úřady rovněž požadují navrácení ostatků spisovatele Paula Overbyho.
Spojené státy zároveň vyzvaly k přehodnocení mezinárodní pomoci Afghánistánu v rámci OSN. Podle amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze vyvolává politika Tálibánu pochybnosti o ochotě plnit mezinárodní závazky. Výzva přichází v době, kdy země čelí vážné humanitární krizi a podle Světového potravinového programu trpí třetina obyvatel akutním nedostatkem potravin.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)