Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Americké tajné služby zkoumají, jak by Kuba reagovala na případný vojenský zásah

    22. května 2026  11:44
    Americké zpravodajské služby analyzují, jak by Kuba reagovala na případný vojenský zásah Spojených států.  

    Prezident Kuby Miguel Diaz-Canel.

    Analytici Pentagonu začali už na začátku května vyhodnocovat možné scénáře kubánské reakce. Současně mají američtí představitelé připravovat i varianty vojenských opatření, které by mohly být předloženy americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.

    Analýzy přicházejí v době rostoucího napětí mezi Washingtonem a Havanou. Administrativa Donalda Trumpa letos rozšířila sankce vůči Kubě, zaměřila se na představitele armády a tajných služeb a zvýšila tlak na omezení přístupu ostrova k pohonným hmotám a námořní dopravě. Přesto Trump ve středu odmítl, že by další eskalace byla nevyhnutelná.

    Další pozornost vyvolaly zprávy o kubánských bezpilotních prostředcích. Server Axios informoval, že Kuba vlastní více než 300 vojenských dronů a že v případě ozbrojeného konfliktu diskutovala o možných plánech na jejich použití proti americké námořní základně v zálivu Guantánamo. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel odmítl, že by jeho země představovala vojenskou hrozbu pro USA, zároveň však varoval, že případný americký útok by vedl ke „krveprolití“.

    Zdroj: Anadolu Ajansı (Turecko)

    aam; natoaktual.cz

