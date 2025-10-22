Původní dohoda mezi Washingtonem a Bagdádem počítala s úplným odchodem amerických vojenských jednotek do konce letošního září, ale vývoj v Sýrii po pádu tamního režimu vytvořil riziko nového posílení IS.
Podle iráckého premiéra Muhammada Šijá as-Súdáního tak přibližně 250 až 350 vojáků bude nadále působit na irácké základně Ajn al-Asad, aby koordinovali operace s ozbrojenými silami USA v Sýrii proti IS.
Súdání chce, aby se Irák vyhnul zatažení do sporů mezi USA a Íránem a vyzval Washington k obnovení dialogu s Teheránem. Mezi Bagdádem a Washingtonem však panuje napětí kvůli existenci tzv. lidové mobilizační síly (PMF). PMF je koalice milic, které se spojily za účelem boje proti IS. V roce 2016 byly tyto síly formálně začleněny pod velení iráckých ozbrojených sil, ale stále fungují s výraznou mírou autonomie. Irácký parlament však zvažuje návrh zákona, který by členy PMF donutil se začlenit do ozbrojených sil, státních institucí nebo se zapojit do politického života.
Irák se připravuje na parlamentní volby, které se uskuteční příští měsíc a rozhodnou o tom, zda bude Súdání pokračovat ve funkci i ve druhém volebním období. Jednotlivé militantní skupiny, které by se najednou proměnily v politické subjekty, by tak měly ústavní právo se těchto voleb ještě účastnit.
