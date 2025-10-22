natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    USA ponechají v Iráku část svých vojáků kvůli hrozbě IS v Sýrii

    22. října 2025  17:13
    Po plánovaném ukončení činnosti mezinárodní koalice vedené Spojenými státy americkými, která v Iráku bojovala proti Islámskému státu (IS), má v zemi nakonec zůstat malý počet amerických vojenských poradců.  

    Výcvik iráckých bezpečnostních složek | foto: NATO Photos

    Původní dohoda mezi Washingtonem a Bagdádem počítala s úplným odchodem amerických vojenských jednotek do konce letošního září, ale vývoj v Sýrii po pádu tamního režimu vytvořil riziko nového posílení IS.

    Podle iráckého premiéra Muhammada Šijá as-Súdáního tak přibližně 250 až 350 vojáků bude nadále působit na irácké základně Ajn al-Asad, aby koordinovali operace s ozbrojenými silami USA v Sýrii proti IS.

    Súdání chce, aby se Irák vyhnul zatažení do sporů mezi USA a Íránem a vyzval Washington k obnovení dialogu s Teheránem. Mezi Bagdádem a Washingtonem však panuje napětí kvůli existenci tzv. lidové mobilizační síly (PMF). PMF je koalice milic, které se spojily za účelem boje proti IS. V roce 2016 byly tyto síly formálně začleněny pod velení iráckých ozbrojených sil, ale stále fungují s výraznou mírou autonomie. Irácký parlament však zvažuje návrh zákona, který by členy PMF donutil se začlenit do ozbrojených sil, státních institucí nebo se zapojit do politického života.

    Irák se připravuje na parlamentní volby, které se uskuteční příští měsíc a rozhodnou o tom, zda bude Súdání pokračovat ve funkci i ve druhém volebním období. Jednotlivé militantní skupiny, které by se najednou proměnily v politické subjekty, by tak měly ústavní právo se těchto voleb ještě účastnit.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media