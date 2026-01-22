natoaktual.cz

    USA zahájily přesun bojovníků IS ze Sýrie do Iráku

    22. ledna 2026  15:20
    Zadržované osoby z takzvaného Islámského státu (IS, také známého jako ISIS), které byly drženy v severovýchodní Sýrii, budou převezeny do zabezpečených zařízení v Iráku.  

    Islámský stát | foto: natoaktual

    Oznámila to americká armáda. Americké ústřední velení (CENTCOM) ve svém prohlášení uvedlo, že jejich přesun už začal a 150 bojovníků IS je na cestě do Iráku.

    Podle CENTCOM by do Iráku mohlo být postupně převezeno až 7 000 vězňů. Syrské ministerstvo zahraničí k tomu uvedlo, že převoz zadržených představuje důležitý krok k posílení bezpečnosti a stability.

    Islámský stát byl poražen v Iráku v roce 2017 a o dva roky později i v Sýrii. Hrozba ale zcela nezmizela – spící buňky skupiny stále podnikají smrtící útoky v obou zemích. Podle iráckého generála zpravodajských služeb mají zadržovaní různé státní příslušnosti. Mají mezi nimi být mimo jiné bojovníci z Tuniska, Tádžikistánu a Kazachstánu, stejně jako někteří Syřané. Generál dodal, že se očekává, že bojovníci budou v Iráku vyslýcháni a následně postaveni před soud.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

