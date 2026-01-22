Pentagon usiluje o omezení americké přítomnosti v Evropě. Podle amerického úředníka se tento krok plánoval už několik měsíců, přichází ale v době rostoucího napětí mezi Washingtonem a evropskými spojenci – mimo jiné kvůli tomu, že americký prezident Donald Trump trvá na tom, že USA musí získat kontrolu nad Grónskem.
Pentagon má personál stahovat postupně, po skončení mandátu jednotlivých lidí nebude jejich pozice znovu obsazovat. Úředníci v centrále NATO ale nepovažují výpadek za zásadní problém: jde o relativně malý počet a Washington dal Alianci dostatek času se na změnu připravit.
Podle amerického Evropského velitelství bylo v prosinci v Evropě téměř 80 000 amerických vojáků. Počty se pravidelně mění v závislosti na rotacích a plánovaných cvičeních a od roku 2022 se pohybují přibližně mezi 75 000 a 105 000.
Zdroj: The Financial Times (USA)