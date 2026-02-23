Norská armáda uvedla, že americké jednotky budou nasazeny jinde a že cvičení bude pokračovat s ostatními armádami. K tomuto přesunu dochází v době, kdy USA posilují přítomnost na Blízkém východě kvůli tlaku na Írán.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)
