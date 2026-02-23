natoaktual.cz

    23. února 2026  11:27
    Spojené státy stáhnou část svých sil včetně letounů F-35 z aliančního cvičení Cold Response v Norsku.  

    Letoun F-35 amerického letectva | foto: DVIDS

    Norská armáda uvedla, že americké jednotky budou nasazeny jinde a že cvičení bude pokračovat s ostatními armádami. K tomuto přesunu dochází v době, kdy USA posilují přítomnost na Blízkém východě kvůli tlaku na Írán.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

