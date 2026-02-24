natoaktual.cz

    24. února 2026  10:19
    Spojené státy americké zahájily stahování svých sil z klíčové základny Qasrak v provincii Hasaka na severovýchodě Sýrie a přesouvají vojáky i techniku do severního Iráku.  

    Sýrie (ilustrační foto) | foto: Syrské ministerstvo informací

    Operace má trvat několik týdnů a podle syrských i kurdských zdrojů může být úplné stažení dokončeno do měsíce. Americká přítomnost v zemi se již snížila z přibližně 1 500 vojáků na zhruba 900. K těmto přesunům dochází v době, kdy USA evakuují stovky vojáků také ze základen v Kataru a Bahrajnu, což podle některých expertů souvisí s rizikem konfrontace s Íránem.

    Spojené státy v posledních týdnech opustily i další základny v Sýrii, zatímco syrské bezpečnostní složky čelily útokům organizace Islámský stát v městě Rakká, které nedávno převzaly z rukou Kurdů. Kurdské Syrské demokratické síly se po ztrátě části území dohodly na integraci do syrské armády, čímž se změnilo i postavení dřívějšího spojence Washingtonu v regionu.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    dkr; natoaktual.cz

