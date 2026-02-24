Operace má trvat několik týdnů a podle syrských i kurdských zdrojů může být úplné stažení dokončeno do měsíce. Americká přítomnost v zemi se již snížila z přibližně 1 500 vojáků na zhruba 900. K těmto přesunům dochází v době, kdy USA evakuují stovky vojáků také ze základen v Kataru a Bahrajnu, což podle některých expertů souvisí s rizikem konfrontace s Íránem.
Spojené státy v posledních týdnech opustily i další základny v Sýrii, zatímco syrské bezpečnostní složky čelily útokům organizace Islámský stát v městě Rakká, které nedávno převzaly z rukou Kurdů. Kurdské Syrské demokratické síly se po ztrátě části území dohodly na integraci do syrské armády, čímž se změnilo i postavení dřívějšího spojence Washingtonu v regionu.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)