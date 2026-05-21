Americký ministr zahraničí Marco Rubio by měl první informace představit během jednání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku.
Oznámení přichází po rozhodnutí Washingtonu stáhnout 5 000 vojáků z Německa a zrušit plánované vyslání 4 000 vojáků do Polska. Tyto kroky vyvolaly mezi diplomaty obavy z postupného omezení americké role v evropské obraně.
Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Evropa musí zvýšit vlastní obranné kapacity a snížit závislost na jednom spojenci. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich dodal, že přesuny amerických sil budou probíhat několik let.
