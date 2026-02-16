V rozhodnutí soud uvedl, že Hegseth postupoval protiústavně.
Ministr obrany oznámil, že verdikt bude okamžitě napaden odvoláním. Snížení hodnosti by pro Kellyho znamenalo výrazné krácení penze. Kelly, bývalý kapitán námořnictva a astronaut, vládu zažaloval v lednu a požádal soud o dočasné zablokování tohoto kroku.
Vláda tvrdila, že spor má být řešen vojenskou cestou, nikoli u civilního soudu, s čímž se soudce neztotožnil. Leon napsal, že omezení svobody projevu, která platí pro aktivní vojáky, se nevztahují na ty v důchodu, a že postup ministerstva ohrožuje ústavní práva vojenských penzistů.
„Tento soud má vše, co potřebuje k závěru, že žalovaní pošlapali svobody senátora Kellyho zaručené Prvním dodatkem a ohrozili ústavní práva milionů vojenských důchodců. Mírně řečeno, naši vysloužilí veteráni si od své vlády zaslouží více respektu a naše Ústava vyžaduje, aby jej dostali,“ napsal.
Případ souvisí s videem šesti demokratických zákonodárců, kteří uvedli, že americké zákony umožňují odmítnout nezákonné rozkazy. Americký prezident Donald Trump video označil za pobuřování a napsal k němu na sociálních sítích „Trest smrti!“. Později však uvedl, že jim nevyhrožuje smrtí. Pokus prokuratury o obžalobu porota neschválila, Hegseth ale mezitím zahájil řízení o Kellyho hodnosti a vydání kárného dopisu.
Zdroj: BBC (Velká Británie)