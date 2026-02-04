natoaktual.cz

    4. února 2026  16:24
    Americký stíhací letoun F-35 C, který vzlétl z letadlové lodi USS Abraham Lincoln, sestřelil v sebeobraně íránský dron.  

    Americké letadlové lodě USS Abraham Lincoln (CVN 72) a USS John C. Stennis (CVN 74) ve Středomoří | foto: U.S. NAVY

    Plavidlo se nacházelo přibližně 800 kilometrů od pobřeží Íránu, když se k němu dron přiblížil s „nejasným úmyslem“. Žádné americké vybavení nebylo poškozeno a nikdo z vojáků nebyl zraněn.

    Incident přichází v době, kdy Spojené státy americké dál posilují vojenskou přítomnost v regionu a napětí mezi Washingtonem a Teheránem zůstává vysoké. Americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským zásahem proti Íránu, pokud se nepodaří vyjednat dohodu o omezení íránského jaderného programu.

    Tisková mluvčí Bílého dům Karoline Leavitt po sestřelení dronu sdělila, že Trump zůstává odhodlán vždy upřednostňovat diplomacii, zároveň ale dodala, že má vždy na stole řadu možností, včetně použití vojenské síly. Íránská strana se k incidentu s dronem zatím nevyjádřila.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

