    USA označily Saúdskou Arábii za hlavního spojence a otevřely jí cestu k nákupu F-35

    19. listopadu 2025  15:56
    Americký prezident Donald Trump během návštěvy saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána ve Washingtonu, D.C., označil Saúdskou Arábii za klíčového spojence Spojených států mimo NATO (tzv. major non-NATO ally).  

    Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán | foto: @KSAmofaEN

    Oba lídři dosáhli dohody o prodeji zbraní i o spolupráci v oblasti civilní jaderné energie, umělé inteligence a kritických nerostných surovin.

    Podle informací Bílého domu má nová obranná dohoda posílit odstrašování na celém Blízkém východě, usnadnit americkým obranným firmám působení v Saúdské Arábii a zajistit, že království bude finančně přispívat na část amerických nákladů spojených s touto spoluprací. Bílý dům zároveň oznámil, že Trump schválil budoucí dodávky stíhaček F-35. Podle dostupných informací Rijád požádal o nákup 48 kusů.

    Izraelští představitelé naznačili, že by proti prodeji F-35 Saúdské Arábii nemuseli nic namítat, pokud by Rijád normalizoval vztahy s Izraelem v rámci Abrahamových dohod. Saúdská Arábie však uvádí, že se k Abrahamovým dohodám připojí pouze v případě, že bude existovat důvěryhodná a garantovaná cesta k palestinské státnosti — postoj, který korunní princ Mohammed zopakoval i na svém setkání s Trumpem.

    Zdroj: Al Jazeera (Katar)

    aam; natoaktual.cz

