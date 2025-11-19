Oba lídři dosáhli dohody o prodeji zbraní i o spolupráci v oblasti civilní jaderné energie, umělé inteligence a kritických nerostných surovin.
Podle informací Bílého domu má nová obranná dohoda posílit odstrašování na celém Blízkém východě, usnadnit americkým obranným firmám působení v Saúdské Arábii a zajistit, že království bude finančně přispívat na část amerických nákladů spojených s touto spoluprací. Bílý dům zároveň oznámil, že Trump schválil budoucí dodávky stíhaček F-35. Podle dostupných informací Rijád požádal o nákup 48 kusů.
Izraelští představitelé naznačili, že by proti prodeji F-35 Saúdské Arábii nemuseli nic namítat, pokud by Rijád normalizoval vztahy s Izraelem v rámci Abrahamových dohod. Saúdská Arábie však uvádí, že se k Abrahamovým dohodám připojí pouze v případě, že bude existovat důvěryhodná a garantovaná cesta k palestinské státnosti — postoj, který korunní princ Mohammed zopakoval i na svém setkání s Trumpem.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)