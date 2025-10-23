natoaktual.cz

    USA uvalují sankce na ruské ropné giganty

    23. října 2025  12:10
    Spojené státy americké uvalují sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil.  

    Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Haagu (25. června 2025) | foto: NATO Photos

    Cílem sankcí je omezit schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině. Nové sankce byly oznámeny poté, co zkrachovaly plány na plánovaný summit mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zrušení summitu vyvolalo růst akcií evropských zbrojovek. Trumpovy snahy o mírové jednání tak zůstávají bez výsledku.

    Uvalení sankcí představuje výrazný obrat v politice Bílého domu, který dosud kolísal mezi tlakem na Moskvu a snahou o smířlivější přístup zaměřený na dosažení míru na Ukrajině. Kreml zveřejnil video, na němž náčelník generálního štábu generál Valerij Gerasimov podává Putinovi hlášení o úspěšných cvičeních s jadernými zbraněmi. Trumpa čeká schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Doufá, že bude moct se Si Ťin-pchingem prodiskutovat jeho vliv na Putina a možnost, jak by mohl přispět k ukončení bojů na Ukrajině.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

