Nick Checker, který vede Úřad pro africké záležitosti amerického ministerstva zahraničí, při jednání znovu zdůraznil respekt Washingtonu k malijské suverenitě.
Ještě před Checkerovou návštěvou úřad na síti X uvedl, že se Spojené státy těší také na konzultace s dalšími vládami v regionu, včetně Burkiny Faso a Nigeru, o společných bezpečnostních a ekonomických zájmech. V letech 2020 až 2023 byli v Mali, Burkině Faso a Nigeru v sérii převratů svrženi zvolení civilní prezidenti. Administrativa tehdejšího amerického prezidenta Joea Bidena následně omezila vojenskou spolupráci USA s těmito státy. Mali, Niger a Burkina Faso zároveň přerušily nebo výrazně omezily vztahy s bývalou koloniální mocností Francií a dalšími západními partnery a začaly se více orientovat na Rusko.
Malijský diplomat uvedl, že americký vyslanec přijel nabídnout služby a zjistit, za jakých podmínek se Spojené státy mohou zapojit do boje proti džihádistům v Sahelu. Podle některých pozorovatelů by americká strana mohla očekávat i určitou „protihodnotu“ – například ve formě přístupu k surovinám, investičních příležitostí nebo širšího strategického vlivu v regionu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)