    USA a Rusko se dohodly na obnovení přímého kontaktu svých armád

    9. února 2026  16:10
    USA a Rusko se dohodly na obnovení dialogu na vysoké úrovni mezi svými ozbrojenými silami.  

    Ruská armáda. Ilustrační snímek | foto: defense.gov

    Oznámení přišlo po setkání vysoce postavených vojenských představitelů obou zemí v Abú Zabí na okraji jednání o válce na Ukrajině.

    Evropské velitelství amerických ozbrojených sil (EUCOM) ve svém prohlášení uvedlo, že obnovený dialog má zajistit stálý vojenský kontakt mezi stranami, které pracují na dosažení trvalého míru. Podle EUCOM je udržování takového kanálu důležité pro globální stabilitu, protože zvyšuje transparentnost a může přispět k deeskalaci.

    Jde o výrazný posun ve vztazích dvou největších jaderných mocností a zároveň o krok, který zapadá do opakovaných výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa o snaze normalizovat vztahy mezi Washingtonem a Moskvou. Oznámení přichází v době, kdy se objevují zprávy o jednáních USA a Ruska ohledně prodloužení (či náhrady) smlouvy o omezení strategických jaderných zbraní New START, jejíž platnost má vypršet.

    Spojené státy a Rusko si i v období krizí a konfrontací dlouhodobě udržovaly komunikační kanály mezi armádami, aby předešly nedorozuměním a nechtěné eskalaci. Tyto kontakty však byly přerušeny v roce 2021, krátce před plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

