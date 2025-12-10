Nově vyvinutá přenosná rafinerie za 30 milionů dolarů by měla pokrýt armádní potřeby v mírovém období.
První surovinou bude antimon, nezbytný pro výrobu zápalek do nábojů, který se v USA nevyrábí od 60. let. Pokud se pilotní projekt osvědčí, plánuje Washington zavést podobné rafinerie pro další nerostné suroviny. Úspěch by podle společnosti Perpetua Resources otevřel cestu k dlouhodobé americké surovinové soběstačnosti.
Cílem je získat stabilní domácí dodávky nezávislé na velkých komerčních provozech a zahraničních dodavatelích, jako je Čína. Zařízení nyní čeká šestiměsíční testování pod dohledem INL.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)