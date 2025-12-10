natoaktual.cz

    10. prosince 2025  14:37
    Americké ozbrojené síly ve spolupráci s Idaho National Laboratory (INL) a firmou Perpetua Resources plánují vybudovat síť malokapacitních mobilních rafinerií pro zpracování klíčových nerostných surovin.  

    Ilustrační foto. | foto: Ministerstvo obrany USA

    Nově vyvinutá přenosná rafinerie za 30 milionů dolarů by měla pokrýt armádní potřeby v mírovém období.

    První surovinou bude antimon, nezbytný pro výrobu zápalek do nábojů, který se v USA nevyrábí od 60. let. Pokud se pilotní projekt osvědčí, plánuje Washington zavést podobné rafinerie pro další nerostné suroviny. Úspěch by podle společnosti Perpetua Resources otevřel cestu k dlouhodobé americké surovinové soběstačnosti.

    Cílem je získat stabilní domácí dodávky nezávislé na velkých komerčních provozech a zahraničních dodavatelích, jako je Čína. Zařízení nyní čeká šestiměsíční testování pod dohledem INL.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    asš; natoaktual.cz

