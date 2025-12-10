natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Průzkum: Polsko mezi pěti nejbližšími spojenci USA

    10. prosince 2025  11:46
    Think tank Reagan Institute vydal svůj každoroční průzkum ohledně otázek národní obrany (National Defense Survey).  

    Letadlová loď USS Gerald R. Ford | foto: US Navy

    Sledoval v něm pohled Američanů na klíčová domácí i globální bezpečnostní témata. Šetření probíhalo od října do listopadu tohoto roku a zapojilo se do něj více než 2 500 Američanů.

    Podle průzkumu historicky poprvé 68 % respondentů hodnotí Severoatlantickou alianci příznivě. Více než tři čtvrtiny Američanů (76 %) uvedly, že by podpořily použití vojenské síly v případě útoku na členský stát NATO. Průzkum rovněž ukázal, že většina Američanů (62 %) si přeje, aby Ukrajina zvítězila ve válce s Ruskem, zatímco podpora veřejnosti pro zasílání amerických zbraní Ukrajině vzrostla na 64 %, což je o devět bodů více než loni. Většina respondentů (64 %) zároveň preferuje aktivní globální roli Spojených států amerických před izolacionismem, což je výrazný nárůst od roku 2022 (40 %).

    Národní obranný průzkum zjistil, že Američané považují Polsko za jednoho z nejbližších spojenců. Země se umístila na pátém místě, se stejným výsledkem jako Japonsko. Na vrcholu žebříčku se umístila Velká Británie v těsném závěsu následovala Kanada. Finsko a Ukrajina se dělily o třetí místo.

    Za největší hrozbu označují Američané Čínu, poté Rusko. Přibližně 6 % dotázaných uvedlo, že třetí největší hrozbou jsou USA samotné. Průzkum také ukazuje pokračující pokles důvěry v americké ozbrojené síly. Jejich podpora od roku 2018 spadla ze 70 % na 49 %. Výsledky šetření byly uveřejněny v době, kdy prezident Donald Trump představil svou strategii národní bezpečnosti a tlačí na Ukrajinu, aby přijala návrh americko-ruského mírového plánu.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    asš; natoaktual.cz

