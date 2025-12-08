natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Průzkum: Američané jsou pro Ukrajinu i NATO, navzdory Trumpovi

    8. prosince 2025  10:29
    Průzkum Reagan National Defense Survey ukazuje výrazný rozpor mezi postoji Američanů a bezpečnostní doktrínou prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa.  

    Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Zatímco nová Národní bezpečnostní strategie mluví o tom, že „doby, kdy Spojené státy podpíraly celý světový řád jako Atlas, jsou pryč“ a o omezení rozšiřování Severoatlantické aliance, většina veřejnosti chce opak – aktivní Washington, silnou Alianci a jasnou podporu Kyjeva.

    Podle průzkumu si 62 procent občanů přeje vítězství Ukrajiny nad Ruskem a 64 procent podporuje dodávky zbraní Kyjevu. Sedm z deseti Američanů nevěří, že by Moskva respektovala mír. Podpora NATO vzrostla na 68 procent, 76 procent dotázaných souhlasí s nasazením armády při obraně napadeného spojence. Šedesát čtyři procent chce, aby USA byly ve světě aktivnější, robustní globální roli překvapivě podporuje i většina příznivců Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again – Udělejme Ameriku znovu skvělou).

    Vojensky se tato nálada odráží v požadavku udržet armádu dost silnou na vedení dvou válek zároveň, včetně možného střetu s Ruskem i Čínou. Většina Američanů také odmítá územní ústupky ze strany Ukrajiny – nejpopulárnější je varianta, aby Kyjev pokračoval v osvobozování všech okupovaných území i přes výzvy Trumpovy administrativy ke kompromisu.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media