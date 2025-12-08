Zatímco nová Národní bezpečnostní strategie mluví o tom, že „doby, kdy Spojené státy podpíraly celý světový řád jako Atlas, jsou pryč“ a o omezení rozšiřování Severoatlantické aliance, většina veřejnosti chce opak – aktivní Washington, silnou Alianci a jasnou podporu Kyjeva.
Podle průzkumu si 62 procent občanů přeje vítězství Ukrajiny nad Ruskem a 64 procent podporuje dodávky zbraní Kyjevu. Sedm z deseti Američanů nevěří, že by Moskva respektovala mír. Podpora NATO vzrostla na 68 procent, 76 procent dotázaných souhlasí s nasazením armády při obraně napadeného spojence. Šedesát čtyři procent chce, aby USA byly ve světě aktivnější, robustní globální roli překvapivě podporuje i většina příznivců Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again – Udělejme Ameriku znovu skvělou).
Vojensky se tato nálada odráží v požadavku udržet armádu dost silnou na vedení dvou válek zároveň, včetně možného střetu s Ruskem i Čínou. Většina Američanů také odmítá územní ústupky ze strany Ukrajiny – nejpopulárnější je varianta, aby Kyjev pokračoval v osvobozování všech okupovaných území i přes výzvy Trumpovy administrativy ke kompromisu.
Zdroj: TVP World (Polsko)