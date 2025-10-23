natoaktual.cz

    USA posilují vojenskou přítomnost v Karibiku

    23. října 2025  12:34
    Americké ozbrojené síly během posledních dvou měsíců výrazně posílily svou přítomnost v Karibiku.  

    Letoun F-35 amerického letectva | foto: DVIDS

    V oblasti rozmístily více než 4 500 mariňáků a námořníků, torpédoborce, útočnou ponorku, stíhací letouny F-35, drony MQ-9 Reaper a a letoun AC-130J Ghostrider vybavený raketami Hellfire.

    Podle satelitních snímků byla vojenská základna Roosevelt Roads v Portoriku opět uvedena do provozu poté, co byla uzavřena v roce 2004. Základna se tak stala centrem amerických operací zaměřených na boj proti pašování drog. Podle expertů má tento krok působit i jako demonstrace síly vůči Venezuele.

    V posledních týdnech americké ozbrojené síly v této oblasti provedly i několik výcvikových misí, včetně ostrých střeleb a cvičných letů nad vodami v blízkosti pobřeží Venezuely. Washington se tak vyvíjí tlak na režim Nicoláse Madura.

    „Vojenská přítomnost v Karibiku je příliš velká na to, aby šlo jen o zásahy proti několika rychlým člunům s drogami, ale zároveň příliš malá na invazi do Venezuely,“ prohlásil bývalý americký zmocněnec pro Venezuelu během Trumpova prvního období Elliott Abrams.

    Zdroj: CNN (USA)

    ass; natoaktual.cz

